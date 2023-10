Un scootériste s’écrase contre un camion

La route nationale 4, au niveau de Fanavotana-Amborompotsy, à Talatamaty, a été le théâtre d’un horrible accident, lundi, vers 21 heures et 30 minutes. Un père de famille, âgé de 42 ans, au guidon de son scooter a perdu la vie en percutant de plein fouet un camion, selon un rapport de la gendarmerie nationale. Le véhicule de marque Renault tombait en panne. Son chauffeur l’a stationné au bord de la route. Le scootériste ne l’aurait pas remarqué et a terminé sa course contre sa partie arrière gauche.