Un bandit abat le président des jeunes chrétiens

Le président des jeunes chrétiens luthériens (KTLM) de Betela, à Morondava, et non moins laborantin, a été tué d’une balle par un bandit, lundi soir, à Tsaratanàna Andohanilakaka. Sa femme et lui comptaient assister à un mariage à Tolagnaro. Après le dîner, ils se dirigeaient vers leur taxi-brousse quand le voleur les a attaqués. Leur sac contenant cinq cent mille ariary a été volé.