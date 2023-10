TRANSPORT PAR CÂBLE – L’installation des pylônes se poursuit

Des embouteillages monstres reviennent du côté d’Ankorondrano. La circulation est perturbée suite aux installations des pylônes du projet Transport par câble, dans les quartiers d’Ankorondrano et d’Ivandry. Une seule file est accessible sur la Rue Ravoninahitriniarivo, entre Midi Madagascar et Design Auto à Ankorondrano. Même chose sur la Route des Hydrocarbures à Ivandry, devant le restaurant La Marée. Ces dispositifs sont effectifs pendant un mois, du 9 octobre au 6 novembre, selon la communication de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), hier. Ce changement irrite les usagers de la route. Ils ont été bloqués dans un embouteillage, lundi après-midi, puis mardi. « C’est stressant, lorsqu’on a un impératif de temps. J’ai déjà réfléchi à faire le trajet à pied, pour ne pas être en retard au bureau et à mes rendez-vous», lance Safidy Randriamahery, un commercial qui travaille à Ivandry. Les barrages implantés avec les manifestations des onze candidats ne font qu’accentuer le problème de circulation à Antananarivo, en cette période électorale.