TOLIARA – Timide début de propagande

Toliara s’est endormi si l’on constate les événements d’hier. La ville, normalement animée en circonstances de propagande pour des élections, a été calme. Il n’y eut que les partisans du candidat Andry Rajoelina qui ont sillonné les quartiers. Le tam tam a commencé vers 7h du matin avec quelques véhicules dotés de sonorisation mobile. Il y eut un break de quelques heures. Vers midi, le quartier général du TGV à Tanambao Morafeno a été le point de rencontre des partisans du candidat Andry Rajoelina.

Après un léger problème de véhicule et de sonorisation, les diverses animations ont pu enfin démarrer vers 14h30. Des véhicules, des deux-roues et des cyclo-pousses ont été décorés de couleur orange par des parures en tissu, des ballons ou des affiches. Les animateurs se sont dispersés dans les rues et les grandes ruelles de la ville de Toliara.

Assainissement

En revanche, les quartiers généraux des douze autres partis soutenant les douze autres candidats ont été vides. Aucun mouvement à l’espace Magro à Andaboly pour le TIM, Amborongony pour le HVM, l’immeuble Siteny sur la rue vers Andaboly ou encore au QG du parti Firaisankinan’ny Tia Tanindrazana de Tahina Razafinjoelina à Toliara Centre, entre autres. Contacté, un des coordonnateurs provinciaux de parti soutenant un des douze autres candidats explique qu’ils ne participeraient pas aux propagandes. « Nous suivons le mouvement des onze candidats à Antanana­rivo. Nous ne sommes pas à l’aise avec le contexte et le déroulement de ces élections présidentielles que nous jugeons entachées de fraudes et de pressions mafieuses », explique-t-il. À lui d’évoquer l’existence de « fokontany » et de bureaux de vote fictifs.

« Rien que dans la région Androy, nous avons pu recueillir des données avançant quelques 522 « fokontany » fictifs. Nous osons avancer qu’il existe 815 bureaux de vote fictifs donnant 570 500 électeurs tombés du ciel dans toute la province de Toliara », livre le coordonnateur. Un autre responsable de parti dans la région Atsimo-Andrefana déclare ne vouloir participer à ces propagandes malgré les préparatifs entamés depuis au moins huit mois. La semaine dernière, des représentants des onze candidats ont effectué une marche pacifique jusqu’au jardin de la mer mais ont été dispersés par des bombes lacrymogènes.