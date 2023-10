TENNIS – ITF J30 – Mirija et Mahefa passent en quarts

Deux raquettes masculines malgaches, têtes de série, auront fort à faire devant des adversaires coriaces. Les quarts de finale promettent des étincelles ce jour.

Une journée tranquille. Mahefa Anthony Rakotomalala, tête de série numéro 2, et Mirija Andriantefihasina, tête de série numéro 4, ont montré leur force de caractère en s’imposant, avec la manière devant leur adversaire respectif, au circuit ITF Junior J30 qui se joue actuellement au Club olympique de Tanana­rive (COT) à Ilafy. Dans sa confrontation contre le Chinois (TPE) Xin-An Fa, le Malgache Mirija Andriantefihasina s’est imposé en deux manches (6/2 6/1). Avec la réussite à 80% de son premier service, il a dominé sur tous les plans son adversaire du jour. Celui-ci n’a pu tenir que ses deux premières mises en jeu, avant que Mirija réussisse son premier break. Par sa mise en jeu, le jeune joueur malgache a confirmé son break pour mener 4/2, puis 5/2. Lors de son service pour le gain de la première manche, il n’a pas tremblé (15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30) en gagnant le premier set par 6/2. La seconde manche a débuté à 11h32 pour se terminer à 12h09. Le Chinois Xin-An Fa a servi en premier. A 40-40, sur un revers en long de la ligne de son adversaire, Mirija a bien placé sa balle pour gagner l’avantage, avant de conclure par un smatch pour faire son premier break, 0-1. Il a facilement gagné sa mise en jeu pour confirmer le break, 2-0. Le Chinois a réussi à parquer son premier point après un long retour de Mirija, pour revenir à 1-2. Mais très déterminé et appuyé par son clan, ce dernier a viré largement en tête, 4/1 puis 5/1. Il a réussi à gagner le service de Xin-An Fa pour conclure le match par 6/1 et file tout droit en quarts.

Second set accrocheur

« J’ai joué très agressif et j’ai réussi à bien servir, et mon service m’a beaucoup aidé en frappant très fort la balle », confie Mirija Andriantefihasina après la rencontre. Dans l’autre match opposant Mahefa Anthony Rakoto­malala de Madagascar et Tsiry Rabetrano, sous la bannière française, le premier s’est imposé en deux sets (6/0 7/6). La première manche a été une simple formalité pour lui, car il a étouffé d’entrée son vis-à-vis, avec un break d’entrée et confirmé par son service. Après sept minutes de jeu, Mahefa a mené par 3/0 et a bouclé le premier set après seulement 27 minutes de jeu. Le second set a été accrocheur entre les deux garçons qui sont allés jusqu’au tie-break. Mahefa Anthony Rakoto­malala, plus frais physiquement, car exempt du premier tour, a surclassé le jeune Tsiry Rabetrano, très combatif et virevoltant sur le terrain. Pour les quarts de finale de ce jour, Mahefa Anthony Rakotomalala affrontera le Polonais Karol Wyszkowski, tandis que Mirija Andrian­tefihasina jouera contre le Nigérian Odeh Monday.