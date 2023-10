SERVICES DIGITAUX – La Paositra Malagasy étend ses offres

Le ministère du Développement numérique et de la transformation digitale vient de dévoiler un nouveau centre digital qui permettra d’élargir les services postaux vers de nouveaux horizons.

Modernité ! Le terme en vogue chez la Paositra Malagasy (PAOMA) qui se lance depuis quelques années et à pieds joints dans l’aventure du développement numérique, avec plusieurs Initiatives déjà entreprises jusqu’ici. Les services postaux se parent des nouvelles dorures du digital, et cela commence par la rénovation des établissements des enseignes postales à Madagascar, avec des locaux respirant la technologie mais aussi la proximité pour ce qui en est des services postaux. Pas plus tard que lundi, au cours d’une triple cérémonie qui s’est déroulée à Antaninarenina, le digital Center de la PAOMA a été inauguré. Le « Digital Center » qui, comme son nom l’indique, est un centre digital où les usagers et la nouvelle clientèle pourra bénéficier des services digitaux proposés par cette institution centenaire. Une inauguration qui coïncide justement avec la journée mondiale de la poste. D’après Tahiana Razafindramalo, ministre du Développement numérique et de la transformation digitale, cette initiative de son département permettrait aux usagers d’avoir accès à un nouvel outil proposant des services plus modernes et « connectés ».

Innovation

Pour cette année, la thématique choisie a été : “ Unis pour la confiance, c’est à dire qu’à différentes échelles, la Paositra Malagasy se doit de maintenir cette confiance mais aussi d’évoluer suivant les modalités de la période dans laquelle nous sommes, c’est à dire l’ère du numérique. C’est pour cette raison que la PAOMA a pris l’initiative de diversifier ses offres et ses partenariats », confie-t-il. L’inauguration du « Digital Center » s’inscrit dans la lignée des partenariats nouvellement bouclés par la Paositra Malagasy. Un endroit situé justement près du « flagship », le bureau fraîchement rénové de cette institution à Antaninarenina. Le centre digital de la PAOMA matérialise l’extension des activités de la poste à se tourner beaucoup plus vers le numérique. « Le digital Center met en avant le désir du MNDPT de proposer un endroit pour la promotion d’activités pouvant améliorer le secteur du numérique à Tana en premier lieu et bientôt dans toute l’île », indique-t-on. Un autre point gagnant pour ce ministère qui engage la vitesse grand V pour développer tout un pan du potentiel malgache question services, transformation et désenclavement numérique, le digital Center servira également d’incubateur de projets pour les startups se lançant dans le domaine du numérique. Permettant ainsi d’apporter un coup de boost à la création d’emplois, l’innovation mais aussi l’inclusion de la jeunesse dans la stratégie nationale du numérique. Jusqu’à maintenant, La Paositra Malagasy, ainsi que le MNDPT constituent des pierres angulaires avec d’autres organismes dans la marche vers le développement numérique de l’Ile rouge. Un des facteurs indicateurs de développement inclus dans les stratégies des institutions financières mondiales. Madagascar compte près de deux cent cinquante agences qui travaillent en synergie pour accélérer davantage ce processus qui s’avère être incontournable et nécessaire au développement du pays.