SANTÉ – Les troubles mentaux de plus en plus fréquents

Chiffre alarmant. Près de la moitié de la population urbaine est touchée par un trouble mental. « Dans les grandes agglomérations comme Antananarivo, près de 47 % de la population présente un trouble mental », selon un dernier chiffre présenté par une enquête MINI. Ce chiffre a été annoncé à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, hier, 10 octobre. Ce chiffre est alarmant puisque l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que 60 % de la population mondiale souffrira de maladie mentale d’ici 2030. Cette problématique s’étend même aux milieux carcéraux, où 98 % des détenus éprouvent des sentiments négatifs, selon l’Organisation non-Gouvernementale Humanité et Inclusion. Le mode de vie ainsi que la nutrition sont à changer pour se protéger de cette maladie. La prévention commence par la façon de manger. « Une personne devrait manger des légumes trois fois par jour pour une bonne santé mentale. Les poivrons, le brocoli, l’ail et le chou sont les plus importants. L’eau est aussi indispensable, il faut boire suffisamment d’eau et dormir. De plus, manger 3 types de fruits journalièrement devrait être une habitude, les pommes étant les premières, suivies des tomates et des oranges», selon le Professeur Lalatiana Andriamanarivo, lors d’une conférence sur ce grand thème, à Soamanandrariny. Dans la prévention de toutes les maladies, tout le monde est appelé à s’abstenir de consommer de l’alcool et la cigarette. Pour ce qui est de prévenir le trouble mental, en particulier, il est aussi conseillé d’avoir l’esprit paisible et serein et d’avoir recours à une personne ou un proche pour parler, quand on en ressent le besoin.