ROBOTIQUE – Une médaille d’or et cinq de bronze pour Robotikoo

La compétition internationale de robotique, «First Global Challenge 2023» (FGC), qui a réuni 190 pays à Singapour, a pris fin hier, laissant place à des résultats mémorables pour l’équipe Robotikoo.

L’équipe Robotikoo, qui a représenté Madagascar lors du FGC, a atteint la 120e place au classement général et a décroché une médaille d’or et cinq de bronze. L’équipe Robotikoo a fait preuve de détermination et de talent tout au long de la compétition, ce qui lui a valu la médaille d’or du «Outstanding Mentor», ainsi que cinq médailles de bronze pour le «Sofia Kovalevskaya Award for International Journey», un lot pour le «Social Media Award», et des certificats d’excellence pour toute l’équipe de Robotikoo. « En général, l’équipe a donné le meilleur d’elle-même, mais dans ce jeu, il y a toujours des vainqueurs et des perdants. Nous avons été éliminés en demi-finale en raison d’une carte rouge, tandis que notre adversaire a reçu une carte bleue. Sur les quatorze défis proposés, nous avons relevé trois d’entre eux, qui sont le défi Sofia, le Outstanding Mentor et le Social Media Challenge». Ces succès sont le résultat d’un travail acharné et de dévouement », souligne Law Anthony, le mentor de l’équipe.

Alliance

Lors de cette compétition, chaque équipe devait former une alliance avec deux autres pays pour accumuler des points. Robotikoo s’est associé avec un ensemble de pays, dont la France, l’Ouganda, l’Irlande, le Yémen, l’Australie, le Brésil, l’Éthiopie, Cuba, le Bénin, la Suisse, l’Angola, les îles Caïmans, la Mauritanie, la Palestine, le Sri Lanka, le Monténégro, le Costa Rica et le Venezuela. « Nous avons rencontré des problèmes dans la collaboration avec les équipes qui se sont associées à nous. Le manque de pratique avec les autres équipes a également contribué à notre échec », termine Law Anthony. L’équipe Robotikoo quittera Singapour aujourd’hui.