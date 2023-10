Ny Anjara signe son deuxième but à New York

La fondatrice de l’école de football féminin, Yfomac Initiatives, Ny Anjara Rafalimanana alias Nya, signe son deuxième but avec Williamsburg International FC, au championnat de football féminin D2 de la New York Metropolitan Women’s Soccer League. WIFC s’est imposé 2 à 0 à domicile, contre le club de Manhattan Kickers. Nya a été l’artisane du deuxième but de son club. C’est la deuxième victoire consécutive du club comptant pour la quatrième journée du NYMWSL. Nya vient d’enregistrer son deuxième but dans la compétition new-yorkaise ainsi qu’une passe décisive.