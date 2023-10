MÉTÉO – Une saison cyclonique plus calme annoncée

L’été sera plus pénétrable. La saison des cyclones de l’année 2023-2024 se rapproche. Un peu de soulagement puisque les cyclones ne seront pas dévastateurs comme celui de l’année dernière. « Nous n’avons pas encore de chiffres exacts concernant le nombre de cyclones qui pourraient passer par Madagascar. Par contre, ce que nous pouvons prévoir, c’est que la partie Est de Madagascar, fortement touchée lors de la saison précédente, pourrait être plutôt épargnée. Un nombre de cyclones plutôt en dessous de la normale est espéré », explique un prévisionniste de la Météo Madagascar, hier. Les habitants du Sud devraient quand même s’inquiéter et se préparer pour une éventuelle saison plus perturbée. Le bassin Sud-ouest de l’océan Indien, y compris Madagascar, a basculé dans l’année cyclonique 2023-2024 depuis le 1er juillet 2023. Ce qui n’explique pas que le cyclone commence à se présenter, mais que la saison des pluies est déjà en cours. Les cyclones, par contre, sont attendus vers mi-novembre jusqu’à fin avril. Il existe déjà vingt-six noms de cyclones validés par le Comité des cyclones tropicaux du Sud-ouest. Madagascar a présenté deux d’entre eux, à savoir Ialy et Pelagie. Tous les pays membres de ce comité ont proposé des noms et les vingt-quatre restants sont désignés par : Alvaro, Belal, Candice, Djoungou, Eleanor, Filipo, Gamane, Hidaya, Jeremy, Kanga, Ludzi, Melina, Noah, Onia, Quamar, Rita, Solani, Tarik, Urilia, Vuyane, Wagner, Xusa, Yarona, Zacarias. Ces noms sont un mixte de noms des saisons précédentes non utilisés et de nouveaux noms jamais utilisés auparavant. La liste comprend des noms issus de pays d’Afrique australe et des États insulaires du bassin, ce qui donne une grande diversité de noms. Les cyclones qui pourraient se passer dans cette partie seront baptisés par ordre alphabétique avec ces noms mentionnés ci-dessus.

La pluie attendue

Habituellement, la pluie précède l’apparition d’un cyclone. Elle est tant attendue pour alléger un peu la température. Cette dernière est prévisionnée atteindre le seuil des 40 degrés. « La pluie est attendue dans presque tout Madagascar vendredi et samedi prochains. Il faut s’attendre à ce qu’elle tombe plus tôt dans la journée de samedi », selon encore ce prévisionniste. Ce week-end sera donc plus perturbé. Une importante variation du climat est prévue. La situation sanitaire devrait être surveillée en même temps.