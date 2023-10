Le «J’accuse» du chant MDRM

Le chant MDRM (Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache) est spontanément entonné par les manifestants à chaque session de protestation, de défiance sinon de révolte. En écho très lointain de ce qui fut l’enjeu (l’indépendance de Madagascar) et de ce qui en a été le dénouement (dissolution du MDRM, emprisonnement et exil ou exécution de ses cadres), des années 1946-1947 ? Faute d’éducation en ce sens, à l’école ou dans des manuels de vulgarisation, je doute que la filiation soit aussi directe.

Menalamba, Vy Vato Sakelika (VVS), MDRM, pour ne citer que ceux dont les noms ont marqué ma mémoire : nos cours d’histo-géo les passèrent cependant trop rapidement en revue, ne permettant pas chez l’élève une identification, ne lui laissant que le mot d’ordre de «fitiavan-tanindrazana», mot générique auquel le programme scolaire a oublié de donner un contenu idéologique alimenté par l’étude des évènements et un focus sur les personnalités.

Et quand on voit ce que les dirigeants successifs ont fait de ce pays, et comment leurs méfaits ont maltraité la dignité de sa population, on peut se demander si la fière devise ne se réduit pas à un slogan machinal. Car, enfin, si le «fitiavan-tanindrazana» avait été réellement chevillé au corps de ceux qui ont prétendu gouverner ce pays, la plus grande île de l’Océan Indien serait-elle aujourd’hui ce nain misérable regardé avec commisération par ses minuscules voisines.

Madagasikara, Tanindrazanay, tany sarobidy sy masina tokoa, lovasoa nomen’ny Razanay taloha : les premières paroles sonnent comme un reproche envers des contemporains indignes de l’héritage des ancêtres et vaguement honteux des ruines qu’ils vont confier aux générations futures.