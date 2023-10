Le gouvernement collégial nomme les intérimaires des deux ministres démissionnaires

Après les démissions successives de Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, et de Sahondrarimalala Marie Michelle, ministre de l’Éducation nationale, le gouvernement collégial nomme Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre de l’Enseignement technique, intérimaire au ministère de la Communication et de la culture et Zely Randriamanantany, ministre de la Santé publique, pour l’intérim du ministre de l’Éducation nationale.