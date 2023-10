FOOTBALL – COSAFA WOMEN’S CUP – Madagascar accuse une série de défaites

Le cauchemar se poursuit. Les Barea plient définitivement bagages après une série de défaites à la Coupe du Cosafa. Les protégées de coach Béatrice Théodore n’ont pas accompli leur mission de se qualifier en phase finale, après les éliminations précoces en phase de groupe lors des trois précédentes participations. Madagascar s’est incliné hier, par 1 à 3, devant le Malawi, équipe favorite du groupe A. Les Malawites ont imposé leur loi, dès l’entame de la rencontre et ont marqué deux buts en l’espace de trois minutes, inscrits respectivement par Chikupila (22e) et Chinyamula (24e). Les filles ont vite réagi pour remonter la pente et sont arrivées à réduire le score avant la pause, but signé Kanto (32e). La sélection malawite tue le match et marque le but du KO signé Simwaka. Madagascar a enregistré trois défaites en trois matches. La Grande île a perdu d’entrée contre l’Eswatini (1-2) avant de se plier devant l’équipe hôte, l’Afrique du Sud, en deuxième journée (1-3). En trois participations, Madagascar n’a arraché aucune victoire face au Malawi et à l’Afrique du Sud. Le Malawi a terminé en tête du groupe après un parcours sans faute et a validé son ticket pour les demi-finales. Les Malawites ont défait en premier match l’Afrique du Sud (4-3), puis a écrasé l’Eswatini (8-0) en deuxième journée. Le pays organisateur a enregistré, de son côté, deux victoires contre Madagascar et hier, face à Eswatini (3-0). Le come-back de Madagascar n’était pas ainsi concluant.