EXPOSITION – Les visiteurs font un voyage à travers les cultures Bara et Vezo

Depuis le 7 octobre 2023, le musée de la Photographie à Anjohy a ouvert ses portes au grand public pour une exposition intitulée «Voyage en Pays Bara et Vezo par Jacques Faublée». Cette exposition captivante est une ode à la diversité culturelle et à la richesse ethnographique de Madagascar, racontée à travers l’objectif de l’ethnologue français Jacques Faublée. Composée de 101 clichés, cette exposition saisissante plonge les visiteurs dans le quotidien des communautés Bara et Vezo, mettant en lumière la vie des pêcheurs Vezo et des éleveurs Bara, deux peuples à première vue distincts par la géographie, les croyances religieuses et les activités économiques. Cependant, au-delà de ces différences apparentes, les photographies de Jacques Faublée révèlent des similitudes profondes qui unissent ces deux groupes ethniques. « Il s’agit de photographies du quotidien qui offrent un précieux témoignage des similitudes et des différences entre les peuples Bara et Vezo. Malgré les barrières géographiques et culturelles, ces photographies nous rappellent la beauté de la diversité humaine et la richesse des traditions malgaches », souligne un responsable du musée. L’un des aspects les plus fascinants de cette exposition réside dans la mise en lumière des croyances religieuses distinctes des Bara et des Vezo.