ENVIRONNEMENT – Les feux de brousse se multiplient

Les feux de brousse gagnent du terrain. La saison estivale favorise les feux.

Des images satellites révèlent la multiplication des feux, sur la Grande ile, en ce mois d’octobre. Les foyers de feux seraient concentrés au Sud et à l’Ouest de Madagascar, selon une source auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable. Des points de feux sont également observés au centre, comme dans la région d’Analamanga. Le député Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy, a, par exemple, signalé des feux de brousse dans le district d’Ankazobe, hier. « Heureusement que vous nous avez réveillé à temps, autrement, le pire serait arrivé », a avancé une habitante du village d’Ambondambinana, dans le district d’Ankazobe, à ce député qui les a « sauvés d’un éventuel incendie ». Ils racontent que les feux ont déjà ravagé un autre fokontany d’Ankazobe, Ambohitromby, la veille, et auraient consumé un établissement scolaire. La gendarmerie a affirmé les feux à Ambondambinana, mais n’a pas confirmé l’existence d’école détruite par les feux. Cette source souligne que les feux ont été déjà éteints, hier.

En baisse

Ce sont les habitants de ce village qui sont sortis de chez eux, en pleine nuit, pour éteindre les feux. Du côté d’Andramasina, plusieurs mètres carrés de terrain ont été aussi brûlés, cette semaine.Par rapport à l’an dernier, cependant, les feux de brousse ont diminué, notamment, les feux de forêt, selon le ministère de l’Environnement et du développement durable. « Jusqu’ici, les Aires protégées n’ont pas été touchées par les feux », affirme la source. Cette baisse des feux serait le fruit de la mise en place du Brigade de feux, du Centre de coordination et d’opérationnalisation (CCO-Feux), le renforcement de la communication, la redynamisation et la disponibilité de matériels contre les feux. Avec ces dispositions, en cas de feux, les interventions seraient plus rapides, et les feux seraient maîtrisés plus rapidement. En cette période électorale, toutefois, les risques de propagation des feux de brousse sont à craindre.