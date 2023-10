DAME – Iriela affronte Noémie en quarts

Un air de revanche qui promet. Le circuit ITF Junior J30, deuxième étape, qui se joue actuellement au Club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy entre dans la phase des quarts de finale à partir de ce jour. Iriela Rajaobelina qui joue sous les couleurs nationales, cherchera son ticket pour aller en demi-finales et affronter la Française Noémie Raoelina à partir de 9 heures. Ce match de quarts de finale a une saveur particulière, car ce sera une occasion pour Iriela Rajaobelina de prendre sa revanche contre son bourreau de la première étape, Noémie Raoelina qui l’a battue en deux manches (8/6 6/3) en finale, vendredi. Avant d’atteindre les quarts de finale, la Malgache Iriela Rajaobelina, tête de série numéro 1, a surclassé l’Indienne Niyamika Balaji en deux sets 6/0 7/6(5). Le premier set a été une démon­stration de force d’Iriela Rajaobelina, très expéditive et qui n’a laissé aucune chance à son adversaire. La seconde manche a été très disputée car les deux protagonistes sont allées jusqu’au tie-break qui a tourné à l’avantage de la Malgache: elle a conclu par 7/6(5). « J’étais vraiment dedans au premier set. Au second set, c’était un peu compliqué et j’ai eu un peu peur et tremblé. Mais l’essentiel a été fait », confie Iriela Rajaobelina après sa victoire. Noémie Raoelina a battu Fitia Robinson Andrianafetra en deux manches (6/1 6/2) avant de rallier les quarts de finale. Une autre Malgache qui a fait bonne impression hier, Ravaka Ramanantoa­nina, a battu facilement sa compatriote Onisoa Mya Andriamanarivo, en deux manches (6/2 6/2). Elle file aussi en quarts de finale.