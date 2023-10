COLLECTIF DES CANDIDATS – Des hélicoptères cloués au sol

Avec l’ouverture de la campagne électorale hier et la non participation des membres du collectif des candidats à la première journée, des questionnements se posent par rapport aux préparatifs déjà entamés par les candidats en pré-campagne, comme les tee-shirts, les affiches ou encore et surtout les hélicoptères. Ces derniers ont été, il y a quelques temps, l’objet de débats avec quelques candidats qui se sont plaints de ne pas pouvoir introduire des aéronefs. Après que l’aviation civile de Madagascar (ACM) ait allégé la procédure d’acquisition d’hélicoptères, il est intriguant de savoir l’utilité de ces engins si les quatre candidats ayant demandé l’autorisation n’ont même pas l’intention de faire la propagande. On ne sait donc pas s’ils veulent ces engins pour faire campagne chacun de leurs côtés ou s’ils veulent les utiliser pour la cause du collectif des candidats et se concentrer sur la manifestation pour demander la tenue d’élection plus transparente et inclusive. Après l’allègement des procédures pour l’acquisition d’aéronefs, plus précisément des hélicoptères afin de faire la campagne électorale par l’aviation civile de Madagascar (ACM), le 28 septembre dernier, les candidats commencent à s’activer sur le sujet. Siteny Randrianasoloniaiko, candidat numéro treize issu du Parti social démocrate (PSD) et patron du Mihava tour, déclare qu’après avoir eu l’aval de l’ACM, il est maintenant temps pour lui de faire entrer ses hélicoptères. Le numéro Un des jaunes déclare qu’il veut faire entrer six hélicoptères pour sa campagne alors que les responsables de l’ACM n’en autorise que deux pour chaque candidat. À part Siteny Randrianasoloniaiko, trois autres candidats à la présidentielle ont fait une demande d’introduction d’hélicoptères pour la campagne électorale.