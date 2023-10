ANTSIRANANA – CAMPAGNE ÉLECTORALE  – Andry Rajoelina donne le ton

C’est parti, Andry Rajoelina a lancé en grande pompe sa campagne électorale à Antsiranana, où il a rassemblé des milliers de personnes.

La tournée marathon du candidat à la présidentielle, Andry Rajoelina, dans la région Diana a débuté dans la capitale du Nord, Antsiranana. Il passera ensuite par Anivorano, Ambanja et Ambilobe, avant de continuer dans les autres régions. Les Antsiranais lui ont réservé un accueil chaleureux, depuis l’aéroport jusqu’au stade Kianjasoa, cette fois plein à craquer. Même l’ancien gradin, connu par le « mitabe », a été utilisé pour ceux qui n’ont pas trouvé de place. Du jamais vu ! Apparemment, il est prouvé qu’Antsiranana n’a pas encore changé de couleur et lui reste fidèle, malgré les manifestations des onze autres candidats. Depuis 14 heures, les participants du parti TGV sont arrivés à l’aéroport, tandis que l’avion transportant le candidat, sa femme et son fils, ainsi que ses proches n’a atterri à l’aéroport d’Arachart que vers 18h21, car il était passé à Mahajanga. Après Arrachart , la délégation s’est rendue directement au « stade manarapenitra », là où le public avait hâte de le voir, accompagné de plusieurs artistes.

Salve d’applaudissements

À cause de la foule compacte, les agents de sécurité ont eu du mal à baliser le chemin vers l’estrade. Andry Rajoelina est entré en vedette sur la scène bien lumineuse, tout en saluant le public dans le patois de la région et en langue musulmane. Et cela a brisé la glace, de sorte qu’il y a eu un seul cri et une salve d’applaudissements. L’ancien président a également essayé de réduire la distance entre le public et lui, tout en jouant le rôle d’animateur. Il voulait montrer que les habitants d’Antsiranana et lui sont unis. En présence des artistes, l’hymne du candidat n°3 a résonné, pour la première fois. La chanson rythmée a fait danser le public. En raison du temps écoulé, seul le candidat a pris la parole. Il a commencé son discours en citant les infrastructures réalisées à Antsiranana au cours de son premier mandat. Ces réalisations montrent que le Nord lui tient à cœur et c’est la raison pour laquelle il a choisi cette région pour lancer sa campagne électorale. Outre les écoles, les hôpitaux et les routes, il a tenu à préciser que le stade dans lequel les habitants l’ont reçu, en fait aussi partie car ils méritent un stade de qualité et moderne. Il a souligné que la construction de nombreuses infrastructures a été priorisée, car les régions en ont manqué auparavant. Mais dans son prochain mandat, a-t-il ajouté, il se rapprochera des femmes, des veuves et des jeunes pour résoudre leurs problèmes sociaux. Dans son discours, il a emprunté les paroles des chansons des artistes qui l’accompagnaient pour pimenter son discours. Telles celles de Ceasar Raiso ny tanako, de Viavy Chila Ninah, d’Odyai Akombony ny vavanao… « Le pays a besoin d’un président jeune, visionnaire, patriote et forte… Quoi que mes adversaires disent, ils ne peuvent pas me séparer du peuple malgache », a-t-il affirmé, tout en réitérant que seul le peuple décide, et c’est par la voie des urnes.