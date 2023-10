ANTANANARIVO – POLLLUTION – La qualité de l’air se dégrade à nouveau

La brume qui couvre l’atmosphère à Antananarivo, l’après-midi, en ce moment, c’est de la pollution. Le bulletin de surveillance de la qualité de l’air à Antananarivo, établi par la direction générale de la Météorologie, montre une « très forte hausse » du taux de pollution de l’air, depuis dimanche. « Les concentrations de particules fines sont trois à six fois supérieurs au seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », lance Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès du service de la Prévision météorologique, hier. Le temps sec, la hausse des températures et les feux de brousse qui se multiplient, selon des images satellites, provoquent cet air très malsain observé, à Antananarivo. La Météo fait appel à tous d’être vigilants, face à cette pollution de l’air. Cette qualité de l’air est malsaine pour tout le monde, et notamment, les personnes sensibles, dont les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et celles qui souffrent d’une maladie chronique. « Si elle persiste, elle pourrait avoir des répercussions sur la santé », indique une source. Pour les trois prochains jours, les conditions météorologiques devraient rester favorables à l’accumulation des polluants et la qualité de l’air devrait généralement rester malsaine pour tout le monde.