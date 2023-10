AMPAREHIMAHITSY – Les habitants asphyxiés par la poudre de caillasses

« Non aux concasseurs autour de nos habitations ! Sauvez les habitants ». Ces revendications, ont été inscrites sur une banderole déployée par des habitants du fokontany d’Ampare­himahitsy, dans la commune rurale de Belobaka, du district de Mahajanga II, la semaine passée. Ils réclament la fermeture d’une carrière de concasseur de caillasses, installée très près des habitations. Les concernés sont descendus dans la rue, pour déplorer la situation et tirer la sonnette d’alarme. Depuis deux mois, ils sont victimes d’une pollution provoquée par la poudre de pierres qui provient d’une carrière ouverte récemment. « Nos habitations sont recouvertes de cette poudre de caillasses qui émane de cette carrière. Nous sommes également asphyxiés par cette poussière et toute cette situation nuit à notre santé. Surtout, à celle des enfants. Des démarches administratives ont été entamées, dont une pétition signée par les riverains. Les églises catholique et réformée autour de cette usine ont déjà réclamé la fermeture de ce chantier. L’impact environnemental n’a pas été étudié, nous en subissons les conséquences aujourd’ hui. Cette usine appartient à un étranger. Nous sommes arrivés en premier à cet endroit », déclare le porte-parole des habitants. Les autorités de la commune rurale de Belobaka ont été contactées par les riverains. Ils attendent une décision pour résoudre le problème. Cette situation dure depuis l’année passée, mais aucune solution n’a encore été trouvée.