Région Amoron’i Mania – La ministre coach prête l’oreille aux maires

Samedi dans l’après-midi a eu lieu au restaurant l’Artisan d’Ambositra, une rencontre de la ministre de l’Environnement et du développement durable Vahinala Raharinirina avec seize élus de la région d’Amoron I Mania. Ce sont en réalité quatre édiles issus des Assemblées des maires des quatre districts composant la Région Amoron’i Mania.

L’acte de Baomiavotse Vahinala Raharinirina s’inscrit en sa qualité de ministre coach d’Amoron’i Mania. Elle agit comme responsable exécutant des programmes du président de la République, Andry Rajoelina. Et c’est dans ce sens qu’elle a rencontré les maires, pour écouter et entendre les problèmes et réalités sur le développement régional. Les maires d’Amoron’i Mania ont rappelé que le régime avait agi pour le développement, mais le ressenti régional laisse encore à désirer. Une demande d’actions palpables et concrètes pour les communes rurales.

Des actions précises sur Tsarasaotra, Ambalamanakana, Kianjandrakefina, Itremo, Tsarazaza, Andina et autres sont réclamées. Madame la ministre a promis de relayer les desiderata des maires à tous les étages supérieurs de l’Administration.