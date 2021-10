Monnaies – 2,3 milliards de dollars de réserves en devises

Une précision pouvant rassurer tout le monde. Le pays possède, selon les derniers décomptes de la Banque centrale de Madagascar, BFM, 2,3 milliards de dollars de réserves de changes. « L’équivalent de six mois d’importations » souligne la ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Une « durée » à relativiser, car il se peut que les factures pétrolières, par exemple, avec la reprise effective des activités économiques en somnolence et par la hausse impromptue des prix du baril, deviennent plus denses que d’habitude. Les achats futiles des fêtes de fin d’année s’organisent aussi dès maintenant. Ces effets commerciaux combinés à d’autres coûts de facteurs, risquent de rétrécir cette marge de manœuvre indicative.