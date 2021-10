La religion football et ses fidèles

Nietzsche, dans un élan prophé­tique, a en quelque sorte, prédit l’élévation du sport qui, après la « mort de Dieu », a connu une ascension qui l’a mis au sommet du sacré, une place qui était alors occupée par les religions. Aujourd’hui, les sportifs, dont les photos occupent les chambres à coucher aux murs remplis de posters, ont remplacé les idoles d’antan et sont les catalyseurs de fidèles, de fanatiques qui veulent chacun mettre leur joueur préféré au sommet de la hiérarchie. Dans cette prolifération de « religions nouvelles », le football s’est imposé comme la confession dominante avec ses innombrables adeptes qui chantent les hymnes à la gloire de leurs équipes, les panthéons contemporains, vénérés dans les stades, lieux de culte modernes.

Et les écrits de Nietzsche résonnent toujours autant dans notre monde actuel. La « volonté de puissance », qui est la tendance à toujours vouloir se surpasser, se matérialise dans l’énergie dépensée par ces ersatz de divinités en entraîne­ments et autres entretiens physiques. Des efforts nécessaires au maintien du rayonnement de l’aura divine mais qui, pour un pays habitué au « moramora », représentent une énorme quantité de sacrifices dont le poids moyen est vu comme la transgression d’une limite sacrée. Mais quand cette « volonté de puissance » reste, en grande partie, chimérique, bloquée par cette réticence à la transformer en actes, la chute peut être encore plus assommante.

Depuis que les Barea ont enchaîné trois défaites de suite (ces lignes furent écrites avant le match retour contre la RDC), l’éclat durement gagné connait une rapide décadence. Cette apothéose, atteinte après l’épopée historique de la CAN 2019, montre qu’elle était loin d’être totalement conquise. L’installation commençait à peine que déjà les fonda­tions tremblent. Une dégringolade qui pourrait aussi lui faire perdre beaucoup de ses plus « fervents et enthousiastes fidèles » qui devraient, peut-être, prendre des cours de catéchisme du supporter, très bien résumé par les adeptes du RC Lens: « Dans le malheur ou la gloire, Dans la défaite ou la victoire, À notre équipe nous resterons fidèles, Notre foi est éternelle, … »

Pour pouvoir à nouveau prétendre à sa place dans les cœurs, et ainsi retrouver ce pouvoir fédérateur qui était exclusivement le sien avant, pendant et après la CAN 2019, l’équipe nationale malgache doit s’armer de courage et revenir sur un champ de bataille qui demande le réveil de cette « volonté de puissance ». Pour reconquérir le cœur de ses « fidèles », les Barea doivent repartir en guerre avec au moins, dans leurs munitions, ce désir de se surpasser en permanence. Une soif d’amélioration qui doit s’incarner, être pleinement en acte, dans la mentalité générale de l’équipe.