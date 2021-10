Eric Rabesandratana – « Content du jeu produit et de la mentalité »

Éric Rabesandratana était logiquement satisfait en conférence de presse d’après match : « Cette équipe a donné énormément satisfaction. Je suis content du jeu produit et de la mentalité. Il n’y a pas de hasard dans le football. Quand on travaille, on est récompensé.» C’est une victoire, une belle victoire en effet. Les Barea ont montré de la volonté et de l’envie. Et on ne demandait pas plus. Le sélectionneur a aussi félicité la solidité de la défense : « On a été fragile parfois sur des phases défensives. On avait un peu peur. On n’a pas eu le temps de beaucoup travailler. Boyer est arrivé hier. Il reste des automatismes à travailler. Mais tout le monde a fait un travail défensif incroyable aujourd’hui ».

Et la suite maintenant ? « Il reste des points à prendre. On va essayer de prendre les six. La victoire de la Tanzanie n’est pas du tout prévue. Ça relance le groupe. On sera dépendant des autres matches. Mais on a la tête sur les épaules. On garde beaucoup d’humilité, mais avec la même envie de gagner», a lancé le patron des Barea. Il a conclu son allocution par des phrases lourdes de sens concernant le futur des Barea : « Les joueurs qui ont refusé de venir, il n’y a aucune raison de les rappeler. Je ne les rappellerai plus. »