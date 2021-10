Budget – Négociations avec le FMI

Par essence, les soutiens financiers du FMI sont reconvertis en aides à la balance de paiement. Mais Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et de finances a révélé que « la première tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, de 48 millions de dollars, a été inscrite dans la loi de finances rectificative. Et le gouvernement a souhaité qu’il soit ainsi pour le second déblocage attendu à l’issue de la mission de revue déjà bouclée, à allouer au projet de Budget 2022. Mais à partir du troisième décaissement jusqu’au septième, le FMI veut revenir à ses dogmes ».

Il est assez rare que le FMI accepte de transgresser ses propres obsessions. Cela démontre la capacité de persuasion des négociants malgaches. Des mérites tout à fait à leur honneur.