La publication de l’EUReporter, citant l’avocat AlvisPilags, met en garde que l’interdiction de l’actuel chef de la transition, de participer à l’élection présidentielle de 2022, pourrait provoquer une vague de troubles dans le pays.

Le chef de l’organisation de défense des droits respectée, le Centre International de Soutien juridique, basé à Riga, en Lettonie, a évoqué la possible nomination d’AssimiGoïta, le chef du gouvernement de transition du Mali, à la présidence.

Une situation plus ou moins calme est observée maintenant dans les rangs du pouvoir du pays, car en un an, le Mali a connu deux coups d’état. En août 2020, le président de la République a été renversé Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013, par des soldats de l’armée nationale du pays. Et tout cela dans le contexte de la lutte continue contre de très nombreuses violences terroristes et interethniques, depuis 2012. La nuit suivant son arrestation, le président de la République, détenu par l’armée dans un camp militaire proche de Bamako, annonce la dissolution du parlement et du gouvernement et sa démission de ses fonctions de chef de l’État.

En 2021, le pays plonge à nouveau dans le mouvement des putschistes: en mai 2021, les militaires dirigés par AssimiGoïta ont renversé le président de la période de transition.

Le deuxième coup d’État a eu lieu en mai en raison d’une tentative de sabotage de la période de transition par Bah N’daw. Après cela, le colonel Goïta est crédité d’avoir réorganisé le gouvernement de transition.

Il n’a pas abandonné les accords avec d’autres pays, les missions diplomatiques ont été autorisées à poursuivre leur travail au Mali et la Cour constitutionnelle du Mali a officiellement reconnu et « légitimé » de Goïta.

Cependant, la Charte de la transition affirme que le chef de la transition n’a pas le droit de présenter sa candidature à la présidence. M. Pilags a ajouté : « Le problème actuel de la Charte de la Période de transition, adoptée le 12 septembre 2020, est facilement résolu. Le document ne se situe pas au-dessus de la Constitution du pays et n’a pas été soumis à un référendum public. On pourrait soutenir que cela pose un défi à la légitimité et à la légalité de la Charte. »

L’expert Pilags note que Gotha a une cote élevée parmi la population, ce qui est important. En outre, la cour constitutionnelle du pays a accepté la candidature de Goïta, l’ancien vice-président par intérim et actuel dirigeant de transition du Mali, en tant que président légitime du pays. AssimiGoïta peut donc participer aux élections pour au moins deux raisons : premièrement, il répond aux exigences de l’article 31 de la Constitution actuelle, et deuxièmement, il est soutenu par un nombre important de citoyens.

En conclusion, AlvisPilags affirme que la chose la plus importante pour le Mali en ce moment est le rétablissement de la sécurité pour la poursuite de la tenue d’élections inclusives l’année prochaine. Seule la Constitution d’un pays peut être considérée comme le principal instrument réglementaire.