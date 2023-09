VOLLEYBALL – FÉDÉRATION – La nouvelle équipe assure la continuité

Passation apparemment sans incident. L’équipe sortante dirigée par la vice-présidente de la fédération malgache de volleyball, Mamy Ranaivoson et celle nouvellement élue présidée par Léa Raharimalala ont procédé samedi au Palais des sports à Mahamasina à la passation administrative et aussi des matériels. «Nous allons d’abord assurer la continuité de la gestion, c’est-à-dire la réalisation des compétitions et formations qui figurent encore dans le calendrier de l’équipe sortante. Nous concocterons en même temps nos prochaines activités», a précisé la nouvelle patronne de la fédération, Léa Raharimalala. Parmi ces activités à court terme sont entre autres, la participation d’un arbitre à une formation à l’étranger. Celui-ci s’est lui-même inscrit en ligne et prendra en charge tous ses frais de déplacement et d’hébergement. Il y aura aussi la Coupe de Madagascar U23 prévue à Mahajanga vers la fin octobre mais la date reste à rediscuter avec les ligues. Pareil pour le cas de la Coupe de Madagascar de beach-volley pour les seniors programmée à Farafangana en début décembre. Concernant la complication de l’utilisation des gymnases alors que le volleyball classique est une discipline qui se joue en salle, «nous allons aborder ce problème d’infrastructures avec les responsables», rassure Léa Raharimalala. L’ancienne vice-présidente et candidate à la présidentielle le 4 septembre, Mamy Ranaivoson de souligner, «nous sommes tous dans la grande famille du volleyball. Nous étions adversaires durant l’élection mais plus maintenant. C’est comme lors d’un match, adversaires sur terrain, pas en dehors. Il ne faut pas mettre la tension dans notre relation. Et en cas de besoin, conseil ou autres, nous sommes toujours prêts à collaborer, pour le volleyball malgache».