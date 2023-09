TOURISME-DIANA – Les doléances des opérateurs touristiques prises en compte

Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto a rencontré les acteurs du tourisme dans la région de Diana. L’occasion d’échanger sur les problèmes auxquels font face les acteurs du tourisme dans la région. Échanges. Il n’y a pas que les Kit-surfeurs qui connaissent les vagues et les remous de celles-ci. Depuis la pandémie de Covid-19, les opérateurs dans le secteur du tourisme, notamment dans la région de Diana ont payé les pots cassés. Justement, Joël Randriaman­dranto, ministre du Tourisme, est en déplacement à Antsi­ranana, à l’occasion du « Festkite Madagascar », tournoi de sport nautique de voile dans la région. Hier, le membre du gouvernement avait tenu à rencontrer les acteurs du tourisme d’Antsiranana, une réunion au cours de laquelle ces opérateurs avaient fait part de leurs soucis et le chemin auquel ils doivent faire face pour promouvoir la destination. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, « cette réunion a permis d’aborder les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs du secteur touristique d’Antsira­nana et de rechercher des solutions afin de promouvoir davantage la destination du nord de l’île ». Parmi les solutions proposées par le ministère du tourisme: La digitalisation, devenue incontournable dans divers secteurs d’activités économiques, celle-ci permettra aux acteurs du tourisme de formaliser rapidement les activités.

Étant donné qu’à Madagas­car, le tourisme est encore en grande partie alimenté par les activités informelles allant du guidage à l’hébergement. « La digitalisation vise à simplifier l’octroi des licences professionnelles de la part du ministère. Elle sert aussi à fignoler notre lutte contre le secteur informel, notamment par la présence de la plateforme d’auto recensement nouvellement développée », souligne Joël Randriamandranto. Globalement, les acteurs du tourisme, viennent à peine de sortir la tête de l’eau. Ceux d’Antsiranana n’échappent pas à ce fait. Les initiatives de formation des professionnels se sont multipliées dans l’optique de promouvoir la destination du nord de l’île. Des moyens de promotion, il y en a plein, à noter que la ville en elle-même revêt une histoire, d’un passé tantôt lointain, tantôt proche avec les anciennes garnisons militaires et les navires échoués à une certaine période de l’histoire con­temporaine. Un autre attrait de la ville reste indéniablement ses plages. Des spots pour promouvoir le tourisme local mais aussi international. L’exemple concret de ce fait est la tenue de la compétition internationale de Kit-surf dans la baie des Sakalava depuis jeudi et jusqu’à demain.