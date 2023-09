NATATION –MONDIAUX JUNIORS – Baritiana signe trois records et cinq MP

Il est vraiment fort. Telle a été l’impression du directeur technique national, Naivo Razafindrafidy qui accompagne les neuf nageurs porte-fanions de la Grande Ile aux championnats du monde des juniors en Israël. Le sommet mondial dédié aux moins de 18 ans a pris fin samedi. Le nageur du club Managing, Baritiana Mathieu Andriampenomanana a le plus impressionné lors des quatre derniers jours de la compétition. Le double recordman des derniers des Jeux des Iles a signé huit meilleurs nouveaux temps dont trois records de Madagascar et cinq meilleures performances dans la catégorie des cadets. La star montante de la natation malgache a actualisé deux records nationaux qui ont également été des meilleures performances, lors de la dernière journée dont celui du 1 500m nage libre qu’il a effectué lui-même lors des Jeux des Iles. Le nouveau temps est de 17.28.60 contre 17.50.81. L’auteur de l’ancien record a été le nageur du Saint-Michel, John Rakotomavo (18.15.85) et l’ancienne meilleure performance appartenait au nageur du 3FANS, Clark Randrianandraina. Bariatiana a aussi amélioré à deux reprises le même jour le record et la meilleure performance des cadets en 800m nage libre. Son nouveau temps a été de 9.17.45. Parmi ses nouveaux temps signés durant les Mondiaux d’Israël, réalisés lors des trois précédentes journées ont été le record national en 400m quatre nages et les trois autres meilleures performances en 100m nage libre, en 200m nage libre et le 400m quatre nages. «Nos juniors ont un avenir prometteur. L’objectif principal a été toujours d’améliorer les records nationaux. Nous voulons bien poursuivre dans ce sens mais nos jeunes ont besoin de l’appui du ministère dans l’utilisation de la piscine chauffée pour que les nageurs puissent s’entrainer sans interruption pendant la période hivernale», a souligné le DTN, Naivo Razafindrafidy.