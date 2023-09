Les cris du savoir

Depuis, maintenant, un temps immémorial, le pays est le décor malheureux d’un film effarant dont la terreur ne peut retirer l’effroi qui retient notre intention qui nous ramène inlassablement au sujet, celui de l’agonie de l’enseignement. Comment oublier quand l’odeur sulfureuse de la mort continue de planer sur Ambohitsaina, martyr d’un système pourri qui a vomi la transmission du savoir, réduit à n’être qu’un frêle et souffreteux rejeton qu’on a ostracisé, oublié de la précieuse liste des priorités où trônent les éclats éphémères. Il est alors comme ces malades auxquels on tient et qu’on ne peut lâcher, qu’on ne peut enlever de notre esprit qui y revient inlassablement. Les cris de détresse résonnent avec une triste et stridente sonorité portée par différentes voix qui font monter leurs plaintes vers des autorités sourdes. Des lamentations qui sont de plus en plus déchirantes à mesure qu’avance le temps de l’indifférence, du criminel indifférence qui massacre l’université, aujourd’hui assommée, abattue et totalement meurtrie. Les blessures sont exprimées par les acteurs principaux de cette tragédie : les paroles de détresse des enseignants, dont la valeur inestimable n’est pas reconnue, sont rejointes par les supplications poignantes des étudiants, autres victimes du carnage infligé au monde universitaire sur lequel tombe un déluge de pluies destructrices.

Si selon le récit de la Genèse qu’on peut aussi trouver dans d’autres mythologies (grecque, mésopotamienne, inca…), une sentence divine a décrété l’extermination de la faune terrestre en l’ensevelissant sous un déluge, les décisions de nos instances supérieures, marquées par une négligence criminelle vis-à-vis de l’enseignement supérieur, ont provoqué des précipitations dévastatrices qui tendent à ravager les cerveaux ainsi démunis, à les infester de l’odeur infect de l’ignorance, tristes relents, parfumés principalement à l’ammoniac, qui polluent aussi, au sens propre, la colline sacrée d’Ambohitsaina, envahie par les puanteurs liquide ou solide produites par la mise en congé du civisme qui a ainsi déserté les esprits, conséquence de la vulgarisation de l’ignorance qui a aussi eu raison de l’éducation. Le dénouement de chaque narration du déluge est toujours sous le signe de l’espoir qui accompagne les survivants. Et l’enseignement est sacré, et vaut la peine qu’on résiste. Les héros du savoir doivent affronter courageusement, tel Ulysse qui affronte la colère de Poséidon, les tempêtes qui s’acharnent à brutaliser le monde de l’instruction. Il nous reste encore, comme dans la boîte de Pandore, cette espérance qui nous fait croire en de meilleurs lendemains et qu’un jour, le feu du savoir s’embrasera à nouveau avec intensité et fierté.