HALTÉROPHILIE – Tojo Andriantsitohaina échoue au pied du podium

La délégation malgache de l’haltérophilie après avoir participé au championnat du monde en Arabie Saoudite a atterri à Ivato, hier. Tojo Andriantsitohaina est confiant pour l’avenir.

Classé septième mondial sur 44 pays participants, Tojonirina Andriantsitohaina a encore porté haut les couleurs de Madagascar durant le Championnat du monde d’haltérophilie qui s’est joué du 4 au 17 septembre. Battu de peu sur le poids d’un kilo à l’arraché par le Letton Ritvars Suharevs, médaillé de bronze, qui a soulevé 154 kg à l’arraché, Tojo Andriantsitohaina n’a soulevé que 153kg. Le Malgache n’a pu faire mieux que de rester au pied du podium mondial en se classant quatrième. Avec cette nouvelle performance, il a battu son record aux JIOI de 2023 qui a été de 150 kg. Il l’a amélioré de 3 kg qui a son importance capitale en haltérophilie. « J’ai tout tenté pour essayer de me surpasser mais je suis bloqué sur le poids de 153 kg. Côté performance, je la qualifie de belle performance car c’est depuis plus de quatre ans que je me suis préparé. Ce poids de 153 kg depuis plusieurs championnats du monde a été médaillable. Hélas que cette année, ce n’est pas le cas. Pour mon avenir, je suis confiant pour aller chercher ma qualification aux Jeux Olympiques de Paris et il y a encore trois occasions pour le faire cette année. J’ai fixé comme objectif de gagner une médaille au Championnat du monde et pourquoi pas une médaille olympique », confie Tojo Andriantsitohaina. Évoluant dans la catégorie homme de 73 kg, l’haltérophile malgache a soulevé 146 kg puis 151 kg au deuxième essai et 153 kg au troisième essai. Par rapport à son exploit à la XIe édition des JIOI qui a été de 150kg, Tojo Andriantsitohaina a déjà battu son record personnel de 150 kg en l’améliorant de 3kg.

Potentiels

À l’épaulé jeté, l’homme fort de Madagascar en haltérophilie a soulevé 178 kg, très loin de sa meilleure performance aux JIOI de 2023. Pour ce championnat du monde en Arabie Saoudite, Tojo Andriantsitohaina a réalisé un total olympique de 331 kg, très en-deçà de son record aux JIOI de 2023 qui a été de 183Kg à l’épaulé jeté et 333 kg en total olympique. Le titre de champion du monde à l’arraché est tombé entre les mains du Chinois Wei Yinting qui a soulevé 157 kg à l’arraché. Le Thaïlandais Weeraphon Wichuma qui a soulevé 154 kg a gagné le titre de vice-champion du monde. En épaulé jeté, le Thaïlandais Weeraphon Wichuma avec un total olympique de 349 kg (154-195) est devenu champion de monde. Le Sud-coréen Bak Joo-hyo qui a soulevé 187 kg a arraché le titre de vice-champion du monde (143-187) pour un total olympique de 330 kg. Le Turc Muhammed Furkan Özbek a ravi la troisième place avec un total olympique de 334 kg (147-187). Harinelina Randriamanarivo, président de la fédération malgache d’haltérophile confie: « Les athlètes malgaches ont un niveau mondial. L’objectif est maintenant de chercher la qualification aux J.O. de Paris 2024. La fédération est là pour soutenir les athlètes mais je lance un appel à l’Etat car participer aux Jeux Olympiques est le rêve de tout athlète de haut niveau et Madagascar a le potentiel pour y aller », conclut Harinelina Randriamanarivo.