EMPLOI – Près de 200 métiers du digital à pourvoir

Une chance à ne pas rater. Des métiers du digital sont à saisir pour les connaisseurs. Un événement appelé « Open Day Orange Business» est parmi les programmes des jeunes amateurs du digital. Cette opportunité sera organisée les 14 et 15 septembre à la Tour Redland Ankorondrano. « Près de 200 métiers du digital en Contrat à durée indéterminée (CDI) sont au menu de ceux qui veulent saisir leurs opportunités, durant cet événement », explique Mitoela Niandrisoa, le chargé de recrutement auprès d’Orange Business. Des postes dans le monde du digital comme dans le domaine du réseau, du cybersécurité et aussi des postes de développeurs et des chargés de clients. Précisément, ces 200 postes sont à pourvoir dès cet événement d’ici la fin de l’année. À savoir que ces postes seront basés à Antananarivo. Par contre, les preneurs travailleront pour des entreprises internationales. « Nous travaillons surtout pour des entreprises internationales », confirme Tahiana Razafin­drakoto, responsable communication d’Orange Business. Ces deux jours seront une aubaine pour les connaisseurs et aussi les adeptes du digital. Par contre, des métiers autres que dans le monde du digital y seront présentés. Il y aura par exemple des postes en management, en projet et aussi en administration. Divers collaborateurs d’Orange Business seront aussi présents à cet événement.