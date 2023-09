ÉLECTION – Les Américains soutiennent la tenue de la présidentielle

Après la publication par la Haute Cour Constitution­nelle (HCC), samedi dernier, de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, l’ambassade américaine à Madagascar a publié à son tour, hier dans la matinée, un communiqué félicitant les treize candidats retenus par la HCC. Les Américains soutiennent le processus électoral pour le bien-fondé de la démocratie et encouragent les organes électoraux à voir de plus près la participation citoyenne pour s’assurer une élection totalement inclusive. La liberté d’expression est aussi martelée dans ce communiqué, qui donne des encouragements aux gouvernants de promouvoir les libertés fondamentales, comme la liberté de réunion et la liberté d’expression. Pour rappel, les Américains par le biais de leur ambassade, ont dès le début montré leur volonté d’aider la Grande île dans tout le processus électoral pour des élections transparentes et acceptées par tous. Le mois dernier, l’ambassadrice américaine Pierangelo est venue à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), à Alarobia, afin de contribuer au Basket Fund, pour subventionner la Ceni et pour appuyer les organisations de la société civile qui travaillent sur la sensibilisation des citoyens.