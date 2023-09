ÉCHECS- CHAMPIONNAT D’AFRIQUE – Tsinjoniavo Aina rentre avec le titre

Une fois le championnat d’Afrique de jeu d’échecs, qui s’est joué en Egypte du 1er au 9 septembre, terminé, la délégation malgache, composée de neuf échephiles et des dirigeants, est revenue au pays, hier. Revenue avec un titre de championne de la catégorie U12 en la personne de Tsinjoniavo Aina Mahasambatra, la délégation malgache a fait une entrée fracassante durant ce championnat d’Afrique. C’est la deuxième fois, après le titre de champion d’Afrique acquis en 2017 dans la catégorie U18, que Madagascar est de nouveau sur le toit de l’Afrique par l’intermédiaire de Tsinjoniavo Aina Mahasambatra. Madagascar est connu pour l’adresse de ses échephiles et le résultat en terre égyptienne l’a montrée une fois de plus. « Je profite ici pour lancer un appel à l’adresse de l’Etat pour qu’il y ait un traitement égalitaire entre les athlètes qui défendent les couleurs malgaches à l’extérieur », confie Anatoly Andrianantenaina. À côté de la jeune championne d’Afrique, Tsinjoniavo Aina Mahasambatra, deux échephiles, Nivo Hasina Tsinjoniavo (U8 fille) qui s’est classée quatrième sur vingt concurrentes et Raphael Razafindrano (U8 open) qui s’est classé neuvième sur trente participants. Ny Andoniaina Fitia Noah Rabarison (U12 Open) est onzième sur cinquante-quatre participants.

Donner le meilleur

Dans la catégorie U14 filles, Miarana Irinah Lalasoa s’est classée quatorzième sur trente-trois concurrentes tandis que dans la catégorie U16 filles, Christiana Dimbiharentsoa Randrian-tsiferana est classée seizième sur vingt-cinq concurrentes. La catégorie U18 open n’est pas en reste car Fanilo Heriniaina Nomenjanahary s’est classé seizième sur trente-trois participants. Dans la catégorie open U14, Iavosoa Mael Ratianarijaona a occupé la vingt-huitième place sur cinquante-deux participants tandis que Andrianina Rakotomalala dans la catégorie U10 open s’est classé vingt-septième sur quarante-six concurrents. « Ces neuf jeunes joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire valoir le jeu d’échecs malgache à l’international. Nous réitérons nos félicitations à l’égard de notre championne d’Afrique jeune (U12 Fille), Tsinjoniavo Aina Mahasambatra. Nous tenons à remercier tous les sponsors, ligues, coachs, supporteurs, joueurs, qui ont contribué à la réussite de cette compétition », confie le président de FMJE, Anatoly Andrianantenaina