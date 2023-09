CCESCA ANTANIMENA – Niu Raza éblouissante

La célèbre artiste malgache Niu Raza a offert un spectacle mémorable à ses fans malgaches avant-hier au Ccesca Antanimena. L’événement a été un témoignage vibrant de son amour indéfectible pour Madagascar, même lorsqu’elle se trouve à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Avant de fouler la scène, Niu Raza a partagé des vidéos émouvantes qui ont touché le cœur de son public. Ces vidéos ont démontré que, même loin de Madagascar, elle n’oublie jamais sa culture malgache. « Quand j’ai quitté Madagascar, j’ai emporté avec moi la richesse culturelle de ce pays, de Antananarivo à Fianarantsoa, de Sambava à Vangaindrano, de Toliara à Manakara, et d’Ankaramalaza, des endroits qui ont façonné la personne que je suis. Je me sens toujours à Madagascar, même lorsque je suis en Amérique. C’est pourquoi ma musique reflète deux cultures, malgache et anglaise», exprime-t-elle dans la vidéo. Le spectacle a débuté avec la performance de Melo, un jeune talent originaire de Toamasina, qui a eu l’opportunité de partager ses créations musicales pour la première fois sur une scène aussi prestigieuse. « Je remercie Niu Raza de m’avoir donné l’occasion de partager ma musique et mes talents avec les jeunes d’Antananarivo », souligne Melo sur scène. Le public était enthousiasmé par l’ouverture du spectacle et attendait avec impatience la performance de Niu Raza.