CANDIDATURE DE RAJOELINA – La HCC déboute les requêtes des partis de l’opposition

Vendredi dernier, des partis de l’opposition ont intenté des requêtes à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) aux fins d’invalidation de la candidature à la présidentielle de Andry Rajoelina le 9 novembre prochain. Le lendemain, la HCC répond négativement aux requêtes du « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), du « Tiako I Madagasikara » (Tim) et du « Malagasy miara miainga » (MMM) en expliquant l’irrecevabilité des demandes. En même temps, Andry Rajoelina fait partie des candidats validés par la Haute Cour en tant que 13ème dans la liste des dépôts de dossiers. Les tentatives pour essayer d’éviter que Rajoelina soit candidat à sa propre succession ont été fréquentes depuis quelques temps avec, par exemple, des meetings au By- pass, à Andoharano­fotsy pour faire des déclarations sur leurs indignations face à la candidature du président en exercice qui n’était plus selon eux un citoyen malgache après sa naturalisation française en 2014. Ils s’appuient sur l’article 42 du code de nationalité dans leurs démarches. Ces meetings au Yandi By-pass et à L’ISTS Mandrimena ont été déjoués par les Forces de l’ordre qui les ont interdits l’entrée des établissements. Avec la publication par la HCC de la liste définitive des candidats à la présidentielle, la course est maintenant lancée et plus le temps de se défiler pour les treize prétendants à la magistrature suprême. Le pouvoir sera bientôt entre les mains des quelques onze millions de Malgaches pour élire celui qui sera à la tête du pays pour les cinq prochaines années.