ANTSAMPANDRANO – Une bande attaque chez un ex-DG de la police

Une tentative de cambriolage chez un ancien directeur général de la police nationale a eu lieu au cours de la nuit du 5 septembre, à Antsampandrano-Ankadikely Ilafy. Les malfaiteurs étaient environ au nombre de dix, selon des bribes d’information recueillies. Ils opéraient à visage découvert. Ils ont maîtrisé et blessé dans son poste le gardien, un agent de police stagiaire. Ils lui ont volé son pistolet, un MAT 49, avec son chargeur, vingt-cinq cartouches, son téléphone, ses bijoux en argent, sa lampe torche ultrafire, son sac et son jean. La bande n’a pas réussi à s’introduire dans la maison car le chef de famille, un des trois étoiles de la police nationale, a riposté avec deux coups de feu depuis sa porte. Elle s’est retirée et enfuie avant que des gendarmes n’aient débarqué. Des policiers du commissariat central d’Avaradrano et leurs collègues, les forces d’intervention de la police (FIP) d’Antanimora, ont rallié les lieux. Au fait, le stagiaire blessé est un élément des FIP. L’enquête a été confiée à la police nationale.