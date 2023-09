ANTSAHAMANITRA – Le Vazo miteny brille plus que jamais

Antsahamanitra a été envahi par une marée de fans enthousiastes de la musique malgache, venus en masse pour assister au spectacle tant attendu « Revy sy Vazo miteny ». Hier, Princio, Rah-Ckicky et Samoëla ont partagé la scène pour offrir une expérience musicale inoubliable à leur fidèle public. Le spectacle a débuté par l’entrée de Princio qui a ouvert la scène avec une série de tubes incontournables tels que « Rehefa eo an-tratranao » et « Lasa mpihira daholo », transportant instantanément la foule dans son univers musical captivant. Sa performance énergique a préparé le terrain pour une soirée épique. Ensuite, c’était au tour de Rah-Ckicky de prendre la relève. L’artiste a livré une prestation remarquable en revisitant les répertoires emblématiques de « Vazo miteny », interprétant des titres comme « Jombilo », « Tady vy », « Akondro », et bien d’autres encore. Le public a été conquis par l’énergie contagieuse de Rah-Ckicky. Enfin, Samoëla a clôturé le show avec une performance époustouflante. Il a enchaîné des chansons telles que « Taraiky », « Ikala mena volo », « Folaka ihany », suscitant des réactions enthousiastes de la part des spectateurs.

Retour sur scène

« Le dernier spectacle de cette envergure remonte à 15 ans, et il fait son grand retour aujourd’hui pour partager à nouveau l’expérience unique de Vazo miteny. Les trois artistes avaient déjà conquis le public de Vazo miteny lors du spectacle intitulé ‘Vazo varalila’, il y a 15 ans. Aujourd’hui, ils nous offrent la même formule sur scène, comme à l’époque », confirme Christian Rabekoto, l’organisateur de l’événement, de Nel Sound Production. Antsahamanitra a été le témoin de ce rassemblement massif de fans, qui ont eu la chance de s’évader de leur routine quotidienne pour une soirée inoubliable. Le « Vazo miteny » est plus vivant que jamais, et cette soirée mémorable a prouvé que la musique malgache continue de faire vibrer les cœurs et de rassembler les foules.