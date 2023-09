-45 KG – Rosina vise les JO 2024

Revenue au pays hier dans l’après-midi en provenance d’Arabie Saoudite après avoir participé au championnat du monde d’haltérophilie qui s’est joué du 4 au 17 septembre, Rosina Randafiarison, la nouvelle vice-championne du monde en haltérophilie, dans la catégorie de 45 kg, sourire aux lèvres ne manque pas d’ambition. Elle vise la qualification olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. « Parce que la catégorie de 45 kg ne figure pas dans les disciplines olympiques, je vais monter en catégorie de 49 kg. J’ai déjà montré mes capacités dans la catégorie de 45 kg et pour aller aux Jeux Olympiques de Paris, je dois me préparer dès maintenant. Une fois arrivée au pays je vais reprendre l’entrainement et mon objectif est ’aller à Paris pour les J.O. 2024. Je suis confiante en ma qualification », confie Rosina Randafiarison. À titre de rappel, Rosina Randafiarison a soulevé le poids de 77 kg. Elle a ravi le titre de vice-championne du monde en s’inclinant de peu devant la Thaïlandaise Sirivimon Pramongkhol qui a soulevé un total de 78 kg à l’arraché. La troisième place est revenue à la Turque Cansu Bektaş qui a soulevé 75 kg. « Gagner le titre de vice-champion du monde n’est pas donné à tout le monde. Je suis très contente et très fière de mon résultat. Mon prochain objectif est de me qualifier aux Jeux Olympiques de Paris et mon défi est de gagner une première médaille olympique pour Madagascar », termine Rosina Randafiarison.