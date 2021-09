Transports urbains – Les motos taxis au forceps

Ils ont passé outre la délibération du Conseil municipal de la Commune urbaine d’Antananarivo, CUA. Dont la majorité des membres a voté contre la légalisation des taxis motos. Mais ceux ci ont fait une démonstration de force dans les artères de la capitale. Pour conclure « qu’il n’est plus possible de faire disparaître de la circulation ce type de transport qui contribue à la lutte contre le chômage de longue durée et l’oisiveté ,mère de tous les vices » soutiennent des leaders de leur association. Poussant un peu plus l’acte de provocation, ils affirment « être prêts à travailler dans l’illégalité, faute de dispositions légales pour encadrer leur profession ». Une position partagée par des conseillers municipaux. Au passage, les « renégats » laissent entrouverte la porte du dialogue.

Des questions se posent après ce mouvement subversif. L’autorité communale est-elle battue en brèche par l’esprit rebelle? Si tel était le cas, cette contestation risque de faire tache d’huile ailleurs. Pourquoi les marchands des trottoirs vont-ils rejoindre les marchés construits par la CUA? Les taxis motos offrent-ils des garanties pour l’hygiène des passagers? Non, car un seul casque passe d’une tête à une autre. Cela peut véhiculer des maladies contagieuses. Enfin, les deux roues ne sont-elles pas l’outil préféré des criminels quand ils vont passer à l’acte? Alors à vous de choisir.