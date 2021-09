Rotary club – Des kits scolaires pour les enfants de l’ASAMA

Hier deux cent dix enfants issus de milieux défavorisés de la région Analamanga ont bénéficié d’un don de kits scolaires complets par le Rotary club Antananarivo Mahama­sina avec ses partenaires. « Le but est de défier l’ignorance et d’améliorer le taux d’alphabétisation de 61%, 55,4% de taux d’abandon scolaire et 73% de taux de scolarisation en primaire », indique Pascalle Wybo, présidente du Rotary Club Antananarivo Maha­masina.

Solution salvatrice pour les enfants défavorisés, Action Sociale d’Appoint pour les Malgaches Adolescents, ASAMA, est une méthodologie d’apprentissage développée née d’un protocole d’accord de partenariat pour des activités d’alphabétisation dans le cadre du « programme conjoint Madagascar- Système des Nations Unies pour la promotion de l’éducation de base pour tous les enfants malgaches». La méthode consiste à donner aux jeunes déscolarisés ou arrachés prématurément à l’école une formation de 10 mois leur permettant de se présenter à l’examen du CEPE.

Le taux de réussite est de 80% pour une trentaine d’élèves par classe. Sept classes réparties dans la capitale sont financées par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina.