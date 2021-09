Protection des journalistes – Mise en place d’une cellule juridique

« Protéger les journalistes, c’est protéger la liberté des citoyens » Un atelier de renforcement de capacités pour la création d’un système de protection des journalistes a été organisé par l’Ordre des journalistes de Madagas­car (OJM ) à Antsirabe, les jeudi 9 et vendredi 10 sepptembre. La formation a été organisée avec le soutien du Fonds mondial de l’Unesco de Paris pour la défense des Médias (Global media defence fund). L’atelier a opté pour la mise en place d’une une cellule juridique dans cette optique, face aux éventuelles poursuites des journalistes dans l’exercice de leur métier.

Les activités de la cellule dureront quinze mois. Elles s’achèveront en octobre 2022. « Une assistance d’urgence sera exécutée par un avocat dans une région où un cas de poursuite ou d’agression de journaliste sera perpétré », explique le président de l’OJM, Gérard Rakotonirina. Un rappel de l’éthique et de la déontologie du journalisme a été effectué par la secrétaire général de l’Ordre, Miary Rasoloari­jaona, tandis que son président a exposé des cas de poursuite des journalistes gérés par l’OJM illustré par des témoignages.

De son côté, l’avocat Santanavalona Rajaonarison a apporté des explications sur le cadre légal de l’exercice du métier des journalistes selon les normes internationales ainsi que le métier des journalistes (compilation cybercriminalité et code pénal). Les journalistes subissent des agressions physiques ou morales ainsi que des harcèlements. À la nouvelle loi sur la communication 2020-006 du 1er septembre 2020, vingt et une modifications, dix huit insertions et deux abrogations ont été apportées. Les journalistes sont protégés par des lois dans l’exercice de leur métier et doivent être mis au courant de leur droit, mais aussi de leur devoir, a expliqué l’avocat.

Les membres de point focal de la cellule juridique seront désignés.