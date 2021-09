Débats – L’enquête parlementaire va se poursuivre

Une attitude plutôt conciliante. « Nous avons écouté et entendu toutes les parties prenantes. L’Artec, organe de régulation, les opérateurs de téléphones portables, du mobile banking et les fournisseurs d’accès à internet. Le ministère de tutelle et ceux concernés comme celui de l’Économie et des finances,ainsi que celui de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, par exemple. Nous avons constaté des lacunes de part et d’autre, et nous sommes en possession de tous les dossiers y afférents. Les travaux de la Commission d’enquête vont se poursuivre et les résultats seront présentés à la prochaine session ordinaire de l’Assemblée nationale du mois prochain, consacrée à l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2022 » explique le député Doda Andriamia­sasoa, président de cette entité.

Les différents groupes parlementaires de l’Assemb­lée nationale y sont représentés. À l’origine des différends entre les opérateurs et l’Artec, des statistiques sur le chiffre d’affaires et les bénéfices. Des fausses interprétations ont amplifié la confusion.