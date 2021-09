Ankazobe – Quinze hectares de forêt partie en fumée

Vers 13 heures ce 9 septembre, la station forestière de Manankazo-Ankazobe a pris feu. « Nous avons constaté que le feu est parti du centre de la station. Bilan, 15ha de forêt partis en fumée dont une partie se trouve dans le secteur de reboisement», annonce le Dr Herizo Andrianandrasana, directeur régional de l’Environnement et du développement durable dans Analamanga. Il aurait fallu quatre heures de temps avant que le feu ne soit circonscrit. « Ce n’était pas une tâche facile, mais les riverains ont apporté leur aide jusqu’à ce que les flammes soient complètement éteintes», enchaîne le responsable.

Il a été difficile de maîtriser l’incendie puisque le vent soufflait beaucoup dans la zone de ManankazoAnkazobe. Cette station s’étend sur presque 8 750 ha dans le district d’Ankazobe. « Le pare-feu n’a pas suffi à contenir le feu de brousse dans la station de Manankazo puisque le départ du feu a été remarqué au niveau du noyau de la station. Le feu a pris dans un lieu de charbonnage clandestin », indique le responsable régional.

L’auteur de l’incendie n’a pas été encore arrêté. « Nous sommes encore à sa recherche », souligne le Dr Herizo Andrianandrasana.

Les feux de brousse sont fréquents à Ankazobe. La station de Manankazo est la plus touchée par le feu depuis quelque temps, notamment sur 10,9ha. Ce sont à l’origine des feux de pâturage. « Dans la région d’Analamanga, le district d’Ankazobe est le plus touché par ces incendies de forêts. Des efforts ont été déployés dans ce district et une dizaine de personnes sont déjà arrêtées pour cause de charbonnage clandestin.» Des mesures ont été prises afin de contrôler ces feux.

« Actuellement, nous avons opté pour le recensement des ménages vivant autour ou dans la station. Des lettres d’engagement seront prises afin que ces habitants ne puissent mettre en danger la station incluant le site de reboisement. Le charbonnage est encore illicite et nous sommes encore à la recherche de l’auteur du dernier incendie de brousse », conclut le DREDD.