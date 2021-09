Académie nationale des arts et de la culture – Le fonctionnement de l’ANAC décreté

L’un des projets d’envergure lancé par le gouvernement actuel, la mise en place de l’Académie nationale des Arts et de la Culture prend du temps, mais sa réalisation commence à prendre forme.

Deux ans d’attente pour les acteurs culturels nationaux. L’annonce officielle de la création de l’Académie nationale des Arts et de la Culture (ANAC) par le président de la République Andry Rajoelina a été faite le 14 novembre 2019. Un projet présidentiel inédit, l’ANAC vise à raviver la créativité des artistes et créateurs nationaux, à valoriser leurs talents à travers un cursus pédagogique exclusif en art.

Après deux ans de construction, on commence à en voir l’aboutissement. Ce n’est que très récemment en effet, que le décret validant sa création, sa gestion et son fonctionnement a été ratifié lors du dernier conseil des ministres. Outre la présidence, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) veille aussi étroitement sur l’avancée des travaux. Lors de l’émission « Tsy ho tompon-trano mihono » sur la chaîne nationale hier, la ministre Lalatiana Andriantongarivo d’affirmer « Les travaux concernant la construction de l’ANAC sont sur la bonne voie. On peut dire que nous entamons même la finition des travaux et on a hâte de vous exposer à tous l’ampleur des formations que l’on y proposera ».

Professionnalisation

La ministre de la Communication et de la Culture de rajouter « Bien au-delà de la capitale, l’ANAC a surtout une portée nationale que l’on aura à pérenniser. Diverses antennes régionales seront ainsi mises en place, afin que l’on puisse contribuer à l’émergence et à la promotion des jeunes talents locaux ». Par le biais de l’ANAC construite dans l’enceinte du Palais d’État d’Ambohitsorohitra, le pays dispose ainsi de sa première infrastructure d’envergure consacrée exclusivement à la formation aux différents arts et de la culture. Et ce, depuis la fermeture de l’École des arts appliqués sous la juridiction de l’administration coloniale, alors fondée en 1930.

L’ANAC en étroite collaboration avec le Conservatoire national d’éducation musicale (CNEMD) prodiguera des formations dédiées, aux arts plastiques et visuels, à l’art de la scène, à l’art oratoire, au cinéma et à la photographie, au chant et à la danse, mais également à la conservation du patrimoine culturel et la conservation des traditions malagasy, ainsi qu’à la communication culturelle. « Ces formations seront exclusives à l’ANAC et elles seront surtout diplômantes. Il est prévu que l’ANAC puisse être opérationnel d’ici la fin de l’année. En tant que soutien à la professionnalisation des artistes nationaux, l’ANAC verra surtout la contribution de formateurs professionnels internationaux selon les promesses du président de la République » souligne Lalatiana Andriantongarivo.