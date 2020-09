Reprise lignes nationales – Voyages non interrompus pour les longs trajets

Les taxi-brousses pourront dépasser le couvre-feu sous certaines conditions. Une décision qui prend effet après aval du CCO sur demande de l’ATT.

C’est lors de l’émission miara-manonja que le directeur général de l’ATT a annoncé les règles à suivre pour les transports régionaux. Ainsi, les taxis-brousse ne pourront pas s’arrêter en cours de route durant la reprise des voyages desservant les lignes nationales ou régionales. C’est le cas pour les trajets vers FortDauphin, Antsohihy ou encore Toliara, où les voyages pourront durer jusqu’à quatre à cinq jours. «Les arrêts seront interdits durant les voyages de nuit. Les chauffeurs seront autorisés à continuer le voyage au-delà l’heure fixée par le couvre-feu», annonce le Général Jeannot Reribake, directeur général de l’Agence des Transports Terrestre (ATT). « Les véhicules qui relient de nombreuses zones et qui opèrent un trajet plus long pourront dépasser l’heure du couvre-feu », enchaine-t-il. A entendre l’explication du directeur général, cette décision prend effet après l’autorisation du centre de commandement opérationnel (CCO) Ivato sur demande l’Agence des transports terrestres. De nombreues coopératives s’en réjouissent. « C’est une bonne nouvelle dans la mesure où les véhicules pourront terminer un long trajet dans le délai prévu. Il faut quand même penser à faire une caravane pour prévenir toute forme d’insécurité sur la route », indique une responsable de coopérative au niveau de la gare routière de Fasanikarana.

À noter que plusieurs voyages depuis différentes gares routières s’organiseront ce jour. Il s’agit par entre autres de la gare routière d’Ambodivona pour les voyages sur les lignes régionales Analamanga et la ligne nationale pour la Haute Matsiatra.

Mesures

Le départ depuis le stationnement de Tsara lalàna et Andrefan’ Ambohijanahary pour la ligne régionale Vakinakaratra. Et enfin, au niveau des zones nationales du Fasanikarana pour les régions Amoron’i mania, Haute Matsiatra, Atsimo Andrefana et Ihorombe. Chaque gare ou stationnement adopte les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus. Dans la gare routière du Fasanikarana, les visites techniques s’accélèrent. Cette semaine, pour la journée du mardi seulement, près de cent-vingt véhicules ont pu effectuer leurs visite techniques.