Marché interbancaire de devises – Le régime de taux de change fixe écarté

La Banque centrale de Madagascar fait part de ses analyses sur l’évolution du taux de change après ces mois marqués par la pandémie. Le MID reste incontournable.

Il n’y a pas lieu de suspendre le Marché Interbancaire de Devises (MID) ni le régime de change flottant car Madagascar n’a pas les réserves de devises susceptibles de soutenir un régime de taux de change fixe. C’est l’un des points essentiels annoncés par la Banque centrale de Madagascar, dans son analyse du contexte économique face à la pandémie. « Sans ce soutien, un taux arbitrairement bas de l’Ariary ne reflétant pas les fondamentaux économiques, entrainerait immanquablement la raréfaction des devises et son rationnement, ce qui nous ramènerait aux marchés parallèles des années ’80 et ses taux de change bien plus élevés que le taux de change officiel » détaille la note d’analyse.

Diminution

L’institution annonce également que le maintien du régime de change flottant à travers le MID requiert plusieurs orientations et mesures. Il y a la maîtrise de l’inflation domestique et le renforcement du suivi des opérations d’exportation, de rapatriement et de cession de devises. Le taux de change se justifie par l’offre et la demande sur le MID. Toute­fois, le maintien du régime flottant dépend notamment de la promotion de la diversification des exportations.

Cette année, les recettes d’exportation de vanille, diminuent de 44% par rapport à 2019. Les approvisionnements de compte des entreprises des entreprises minières ont régressé de 17%. Les importations par ailleurs ont reculé de 22% pour les produits pétroliers et celles des biens de consommation sont indiquées « stabilisées à un niveau élevé » en dépit de la crise. Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020, l’ariary s’est déprécié de 11,4 % par rapport à l’euro et de 3,9% par rapport au dollar US.

La forte appréciation de l’euro contre le dollar aurait amplifié cette dépréciation. Le cours de 1,0 euro était de 1,0750 dollar en mars 2020 et est monté à 1,1960 dollar le 1er septembre 2020 soit une dépréciation du dollar US de 11,25% par rapport à l’euro au niveau international ce qui a impacté fortement sur la parité entre l’euro et l’ariary. « Étant donné la prédominance des opérations de paiement libellées en dollars (64,2%), à court et moyen terme, la dépréciation de l’ariary par rapport à l’euro n’impactera pas significativement le niveau des prix intérieurs» rassure la Banque centrale.

L’ensemble des transactions internationales utilisant le dollar a été de 64,2% si 34% pour l’euro.