Justice – Le chanteur Rolf déféré au parquet

Un événement qui peut paraitre comme étant des plus atypiques vu les circonstances, l’appel au parquet de justice, hier matin, du chanteur et compositeur Rolf Razafindrakoto a créé des émules. Le fait est qu’il y fut convoqué pour avoir évoqué, selon ses proches, diverses affirmations diffamatoires, et portant atteinte à la sûreté de l’Etat sur le réseau social facebook.

Il est ainsi placé sous contrôle judiciaire et une enquête est en cours. Des accusations assez lourdes, dont le premier concerné s’en est excusé publiquement sur son profil dans l’après-midi même. « Je m’excuse profondément et demande pardon pour le commentaire que j’ai fait concernant la somme d’un million d’ariary pour les artistes. Il n’y a rien de tel et tous ceux qui affirment que cela existe ont tort » souligne Rolf Razafindrakoto. De quoi avoir surpris le public, puisque le chanteur est connu pour son caractère bien trempé. Ceci-dit, ceux qui ont porté plainte contre lui ne sont pas en reste également, puisque le dépositaire de la plainte à l’égard de Rolf n’est autre que le Syndicat des artistes lui même. Les faits remontent surtout vers la fin du mois d’août, lorsque l’artiste Rossy a publié, sans preuve concrète, ce qui semblait être une affirmation de l’accusé, dénigrant le Syndicat des artistes. Malgré les tumultes de la journée d’hier, on n’a toujours pas eu de retour de la part du syndicat concernant la situation. Affaire à suivre.