Cimetière Anjanahary – Un assainissement en vue

Une opération d’assainissement via la haute intensité de main d’œuvre sera appliquée dans le cimetière d’Anjanahary, c’était lors d’une descente effectuée par la commune urbaine d’Antananarivo sur place que le Maire de la Commune Naina Andriatsitohaina l’a annoncé. Cette haute intensité de main d’œuvre sera achevée jusqu’au mois de novembre de cette année pour assainir le lieu. La plupart des infrastructures dans cette partie est en état de délabrement, l’insécurité y règne dans le cimetière d’Anjanahary qui est devenu un lieu désordonné et mal organisé. Mis à part l’état du cimetière, des constructions illicites sont visibles dans l’enceinte du cimetière. « Des criminels s’y cachent et commettent des crimes à cause de l’ouverture de l’espace », indique un communiqué de la CUA. .