Ahmad – « Je suis en train de finaliser mon bilan »

Le président de la CAF ne s’est pas encore décidé, par rapport à la prochaine élection. Il finalise son bilan d’après ses propos à l’issue de la session ordinaire d’hier.

AHMAD va-t-il briguer un deuxième mandat à la tête de la Confédération Africaine de Football ? Il faudra encore attendre pour avoir la réponse.

L’ancien président de la Fédération Malgache de Football n’a pas encore pris sa décision, d’après ses propos d’hier. Il a abordé le sujet durant une visioconférence de presse, à l’issue de la session ordinaire de la CAF au Caire (Egypte), sans pour autant dévoiler une position définitive.

« On n’a pas encore finalisé toutes les réformes. Il reste encore des réformes statutaires à reprendre. Je remercie le comité exécutif d’avoir validé ce qui a été proposé aujour­d’hui. Pour l’instant, je suis en train de finaliser le bilan de ces années de mandat où j’ai exercé en tant que président », a-t-il déclaré. De ce bilan dépendra probablement sa prochaine décision. Ahmad avait été élu en mars 2017.

Déjà à l’époque, il avait attendu la dernière semaine avant la clôture pour confirmer sa candidature. S’il se présente pour un deuxième mandat, il semble que le même scénario pourrait se reproduire au dernier moment.

Groupes d’intérêts

La réunion d’hier constituait l’avant-dernière session ordinaire du comité exécutif de la CAF. Quant à l’élection présidentielle, elle est prévue pour mars 2021, à Rabat (Maroc).

D’ici là, on suivra de près la position d’Ahmad durant les prochaines semaines. « Lorsque j’aurai tous les détails de mon bilan en mains, je reviendrai vers les groupements d’intérêt qui m’ont sollicité auparavant. Une telle position dans un continent n’est pas une ambition personnelle. C’est un engagement sollicité par différents groupes d’intérêt. À ce moment-là, je déciderai. C’est ce qui s’est passé en 2016. Certains peuvent spéculer. Mais j’essaie toujours d’être cohérent et sincère dans ma démarche », a-t-il rajouté. Beaucoup attendaient une annonce officielle d’Ahmad, hier. Mais il faudra encore patienter. Le dépôt des dossiers de candidature s’ouvre ce vendredi et s’étalera sur deux mois. Verdict donc vers la mi-novembre.